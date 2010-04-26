Кудрин: РФ поддержит выделение кредита МВФ Украине

Россия поддержит программу сотрудничества Украины с МВФ, реализация которой позволит Киеву получить кредит в 12 млрд. долл. Об этом заявил министр финансов РФ Алексей КУДРИН на встрече с российскими журналистами в Вашингтоне, где он участвовал в "весенних встречах" МВФ и Всемирного банка, передает РИА «Новости».

"Я встречался с министром финансов Греции, а также с вице-премьером Украины Сергеем ТИГИПКО... Мы будем поддерживать Украину, но, повторю, это зависит от завершения работы миссии МВФ", - сказал он.

При этом он добавил, что "Россия внесла важный вклад в сбалансированность экономики Украины в ближайшие годы с учетом принятого решения о снижении цен на газ. Это требует и других мер, которые сейчас Украина согласовывает с МВФ".

"Без нашей поддержки, скорее всего, Украина не имела бы программу МВФ и не получила бы ее. Сейчас такой шанс есть", - добавил А.КУДРИН.

Как ранее заявлял С.ТИГИПКО, Украина планирует попросить МВФ о предоставлении кредита в 12 млрд. долл. в рамках новой программы сотрудничества сроком на два с половиной года.

По его словам, украинские власти рассчитывают достигнуть согласия по новой программе в начале мая и получить первый транш уже в июне текущего года.

Напомним, объем действующей двухлетней программы stand-by для Украины, начатой в ноябре 2008 года, составляет 16,4 млрд. долл., из которых выделено более 11 млрд. долл. тремя траншами. Четвертый транш в 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако он так и не был предоставлен в связи с тем, что в стране не было политической стабильности и до сих пор не принят бюджет на 2010 год.

Миссия МВФ с 24 марта по 2 апреля находилась в Украине, где проводила переговоры с украинскими властями о продлении сотрудничества.