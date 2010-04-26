Несмотря на сложности, Кабмин выполнит бюджет 2010 года

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что его правительство сумеет выполнить бюжет 2010 года, хотя «это достаточно сложная задача».

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

При этом премьер-министр подчеркнул, что подготовленный проект госбюджета нельзя назвать "хорошим" в условиях кризиса, однако он вполне "реалистичный".

"Нельзя назвать его хорошим. Не может он быть хорошим, когда экономика в кризисе. Он реалистичный, он трудновыполнимый, но выполнимый, и он даст уверенность нашему бизнесу, нашей экономике, самое главное, нашим людям, что мы наконец выберемся из той глубокой ямы, куда мы попали в прошедшие два года", - заявил Н.АЗАРОВ.

Говоря о своей команде, премьер отметил, что министры его кабинета достаточно разные. "Всегда в команде бывают лидеры, бывают середнячки, бывают отстающие. Это жизнь. Приходится иногда делать замечания, приходится поправлять, наставлять. Но все это абсолютно нормальный этап работы. Я не первый раз работаю в правительственных командах. Думаю, что из этой команды будет толк", - сказал премьер.