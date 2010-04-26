Межбанк открылся ростом евро: 10,59/10,61 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9200/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2725/0,2728, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5975/10,6105.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3382/1,3384 (пятница - 1,3262/64).

В пятницу, 23 апреля, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу – 7,9250.