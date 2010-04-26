В Раду подан проект бюджета-2010 с доходами 267,5 млрд.грн.

Киев. 26 апреля. УНИАН. Кабинет министров Украины передал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», в котором доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн.

Документ размещен на сайте Верховной Рады.

Расходы Госбюджета запланированы на уровне 323,556 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,027 млрд. грн.

Дефицит Госбюджета предлагается установить на уровне 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

План доходов от приватизации государственного имущества установлен на уровне 10,263 млрд. грн.

Предельный размер государственного долга, по состоянию на 31 декабря 2010 года, установлен на уровне 308,316 млрд. грн.

Доходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 334,8 млрд. грн. (в том числе доходы общего фонда – 278,7 млрд. грн.), расходы – 397,8 млрд. грн. (в т.ч. общего фонда – 304,9 млрд. грн.).

Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.