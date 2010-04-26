Евро стабилизировался после падения до годового минимума

Евро стабилизировался в понедельник после того, как закрытие коротких позиций, последовавшее за просьбой Греции о финансовой помощи, столкнуло единую валюту до годового минимума. Об этом сообщает Рейтер.

Министр финансов Греции заявил в воскресенье, что экстренная помощь подоспеет как раз вовремя, чтобы предотвратить первый дефолт еврозоны по суверенному долгу, хотя появились признаки того, что стоимость спасения будет больше запланированных 45 миллиардов евро ($60 миллиардов).

Однако пока неясно, как скоро Греция сможет получить эту помощь, кроме того, инвесторы по-прежнему боятся, что долговые проблемы могут распространиться на другие экономики еврозоны, такие как Португалия и Испания. Тем не менее, настроение на рынке немного изменилось, и появилась готовность к небольшому риску в ближайшей перспективе, говорят трейдеры.

"Если оставить евро в стороне, стоимость акций и сырья постепенно растет, и финансовые рынки в целом, кажется, медленно возвращаются к рискованной торговле", - сказал Акира Хосино из Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ.

Евро торгуется на уровне $1,3370 по отношению к доллару. В пятницу он упал до $1,3201, минимальной отметки с апреля 2009 года.

Против иены евро вырос на 0,33 процента до 125,97 иены, в пятницу поднявшись на 1 процент.

Доллар вырос к иене на 0,15 процента до 94,20 иены. В пятницу он достиг трехнедельного максимума в 94,43 иены.

Долларовый индекс, определяющий динамику доллара к шести основным валютам, вырос на 0,06 процента до 81,403.

Инвесторы, вероятно, не станут занимать активные позиции до ключевых экономических событий на этой неделе, включая заседания ФРС и Банка Японии.