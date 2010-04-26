Межбанк к 12:00: Доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9200/7,9270, к 12:00 сузился спрэд - 7,9235/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2728, к 12:00 цены снизились до 0,2723/0,2724. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,1022 (-0,1078).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3382/1,3384, а к 12:00 упали до 1,3325/1,3327. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5975/10,6105, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5585/10,5650.