Средний курс доллара в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 25 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7%, по сравнению с 25 апреля, и сегодня составляет 10,51 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 10,62 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,58 грн./евро, по продаже – в пределах 10,57-10,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 апреля, немного повысился и сегодня составляет 0,2649/0,2720 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,52 грн./евро, продажи – на 0,3% – до 10,62 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,57 грн./евро, по продаже – в пределах 10,57-10,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 25 апреля, незначительно повысился и сегодня составляет 0,2659/0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2705 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 10,40/10,62 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 10,37/10,65 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,929 грн., евро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9258, к евро – 10,550032, к российскому рублю – 0,27074.