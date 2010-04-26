Международное рейтинговое Moody`s прогнозирует сохранение негативного прогноза по банковской системе Украины в 2010 году. Об этом говорится в обзоре Moody`s, опубликованном на сайте рейтингового агентства.

Сообщается, что агентство провело анализ тенденций и перспектив банковских систем в 12 стран СНГ, Балтии и государств Восточной Европы. Согласно заключениям рейтингового агентства, в ближайшей перспективе вероятно сохранение негативного прогноза по большинству этих банковских систем.

Moody`s отмечает сохранение существенного давления на финансово-экономическую систему в Украине, Казахстане, Венгрии, Румынии, Болгарии и странах Балтики.

Агентство отмечает, что дальнейшее состояние банковских систем будет зависеть от макроэкономической стабильности, качества активов, а также обеспечения повышения капитализации банков.