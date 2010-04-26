Казахстанский "БТА Банк" восстановил свои 50%

Казахстанский "БТА Банк" восстановил 50% участие в уставном капитале украинского «БТА Банка». Об этом говорится в сообщении украинского кредитно-финансового учреждения, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

«В соответствии с реестром владельцев именных ценных бумаг Публичного Акционерного Общества «БТА БАНК», который был получен эмитентом в 22 апреля 2010 г., пакет голосующих акций, который принадлежит акционеру АО «БТА Банк» (Республика Казахстан), увеличился на 7 998 159 шт. (39,99%) и составляет 9 997 659 шт. (49,9883%)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2009 года в официальном интернет-издании ГКЦБФР была обнародована информация о том, что казахстанский «БТА Банк» уменьшил свою долю в капитале киевского «БТА Банка» с 49,9883% до 9,9975% акций.

В июле 2009 года, адвокат, представляющий интересы казахстанского банка заявил, что «БТА Банк» (Казахстан) оспаривает законность расторжения сделки по приобретению им 39,99% акций украинского «БТА Банка». По его словам, экс-зампредседателя Совета директоров казахского «БТА Банка» Жасылым ЖАРИМБЕТОВ не имел права расторгать сделку по приобретению пакета акций украинского финучреждения без одобрения Совета директоров.

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка 1 января составили - 3,202 млрд. грн., обязательства - 1,667 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1,642 млрд. грн., собственный капитал - 1,535 млрд. грн., уставный капитал - 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» в 2009 г. сократилась в 3,4 раза – до 3 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 г. единственным акционером ОАО «БТА Банк», владеющим более 10% акций, являлся казахстанский АО «БТА Банк», которому принадлежало 49,9883% акций.

По данным НБУ на 1 января 2010 г. никто из акционеров банка не владел более чем 10% акций.