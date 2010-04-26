ЕБРР выделит Украине до 1,5 млрд. долларов

Европейский банк реконструкции и развития готов сохранить объемы инвестирования в Украину на уровне 2009-го года, то есть порядка 1,1 млрд. евро или 1,5 млрд. долларов.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ на сегодня на пресс-конференции в Киеве.



«Мы готовы инвестировать на уровне прошлого года», - сказал Т.МИРОВ.



В частности, ЕБРР готов подписать соглашение о предоставлении «Укравтодору» 200-250 млн. евро для строительства дороги М06.



При этом Т.МИРОВ подчеркнул, что подписание проектов и выборка средств может начаться только после решения ряда вопросов. Среди них - корпоратизация ряда государственных компаний, которым предоставляются средства ЕБРР, вопрос предоставления гарантий, особенно по проектам, которые реализуются в муниципалитетах.



Также ЕБРР заявил о готовности предоставления грантов на подготовку совместных проектов. Касательно возможного финансирования модернизации украинской газотранспортной системы, Т.МИРОВ напомнил, что ЕБРР рассматривает возможное участие в этом проекте в объемах 400-450 млн. долларов.



«Окончательного решения еще нет, но мы думаем, что это может быть на уровне 400-450 млн. долларов», - сказал он.



При этом он подчеркнул, что необходимым условием начала этого проекта совместно с другими международными финансовыми организациями является реформирование компаний в этом секторе, повышение их транспарентности.



По официальной информации, объем операций бизнеса за все время по проектам ЕБРР на конец прошлого года составляет 4,8 миллиардов евро. Три четверти этих средств получил частный сектор. ЕБРР начал сотрудничество с Украиной в 1993 году. В прошлом году годовой объем операций банка впервые превысил полтора миллиарда долларов.