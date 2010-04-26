Экономист отмечает сильный платежный баланс Украины в марте

Продажи наличной валюты и приток капитала обеспечили сильный платежный баланс Украины в марте 2010 года.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в марте 2010 внешняя торговля характеризовалась дефицитом 0,5 млрд. долларов. Экспорт в прошедшем месяце демонстрировал мощную динамику. В частности, экспорт металлопродукции вырос на 31,6% как благодаря росту физических объемов экспортных поставок, так и благодаря продолжающемуся росту цен. Однако импорт также активно растет, чему способствует рост внутреннего производства. К примеру, рост спроса металлургии на сырье привел к двукратному росту импорта угля и кокса в месячном выражении. Этот активный рост импорта увеличил торговый дефицит на 368 млн. долларов и стал основной причиной, по которой текущий счет оставался в марте в области отрицательных значений.

Как отметил А.БЛИНОВ, со стороны финансового счета март 2010 года был отмечен двумя важными тенденциями. Во-первых, нерезиденты активно заводили капитал в Украину. Компании небанковского сектора экономики смогли привлечь 747 млн. долларов в форме кредитов, что вывело их чистый приток долгов в положительную зону. При этом банки привлекли краткосрочных кредитов на 0,5 млрд. долларов. Это связано с ростом объемов экспортно-импортных операций, требующих банковского финансирования.

Во-вторых, добавил аналитик, чистый отток капитала в наличную иностранную валюту стал отрицательным, добавив еще 273 млн. долларов к профициту финансового счета в марте 2010 года. При этом чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) был сильным, составив 508 млн. долларов в марте, причем 57% из этой суммы было сформировано в банковской системе.

В связи с недавними газовыми договоренностями между Украиной и Россией А.БЛИНОВ пересмотрел прогноз текущего счета в 2010 году с дефицита в 0,5 млрд. долларов на профицит в 1 млрд. долларов. При этом финансовый счет сформирует по итогам 2010 года дефицит в размере лишь 0,5 млрд. долларов. Это означает, что платежный баланс будет нейтральным для курса гривни, который сохранится на уровне 8,0 грн./долл. в течение этого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, дефицит платежного баланса Украины в I квартале т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 года (5 млрд. 225 млн. долл.), сократился в 7,8 раза – до 0,673 млрд. долл.

За январь-март 2010 года дефицит текущего счета платежного баланса составил 69 млн. долл. (в январе-марте 2009 года дефицит текущего счета составлял 654 млн. долл.), что обусловлено сокращением отрицательного сальдо торговли товарами и услугами (до 528 млн. долл. против 780 млн. долл. за I квартал 2009 года). Кроме того, в связи с сокращением процентных выплат по инвестициям отрицательное сальдо доходов уменьшилось более чем в 2 раза.

В марте 2010 года дефицит текущего счета платежного баланса составил 239 млн. долл. против 392 млн. долл. в марте 2009 года.

За январь-март 2010 года отрицательное сальдо финансового счета платежного баланса составило 604 млн. долл., что почти в 8 раз меньше, чем за соответствующий период 2009 года (4,7 млрд. долл.). По итогам марта 2010 года зафиксировано положительное сальдо по финансовому счету – 1,271 млрд. долл. против отрицательного – 897 млн. долл. в марте 2009 года.