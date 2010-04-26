Межбанк: доллар снова на месте

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9200/7,9270, к 12:00 сузился спрэд – 7,9235/7,9255. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2728, к 12:00 цены снизились до 0,2723/0,2724. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2721/0,2722. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1110 (-0,0990).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3382/1,3384, а к 14:45 понизились до 1,3330/1,3332. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5975/10,6105, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5585/10,5650. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,5615/10,5670.