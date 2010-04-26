Эксперт: стоимость золота в ближайшие годы будет расти

Несмотря на колебания цены золота, которая порой значительно снижается, стоимость драгоценного металла в ближайшие годы будет повышаться.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он подчеркнул, что в последнее время добыча золота повышается, а самих запасов становится все меньше. К тому же добыча этого металла обходится очень дорого для золотодобывающих компаний. При этом спрос на драгоценные металлы в качестве инвестиций остается высоким в связи с сохраняющимися опасениями относительно суверенных долгов многих стран, а также вероятности того, что стимулирование экономики и мягкая денежно-кредитная политика в ряде стран мира могут рано или поздно привести к инфляции.

Как отметил В.СКИДАН, фьючерсы на золото на прошлой неделе выросли, так как инвесторы начали более благосклонно относиться к рискованным активам на фоне ослабления опасений относительно возможных последствий иска против Goldman Sachs Group Inc, выдвинутого на прошлой неделе Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Это подтолкнуло инвесторов вновь открывать ранее закрытые позиции по золоту, в результате чего последовал и рост других металлов.