Со второго полугодия валютный сбор отменят?

Кабинет министров Украины предлагает со второго полугодия этого года отменить сбор с купли-продажи безналичной иностранной валюты. Об этом идет речь в представлении к законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», обнародованном на сайте Верховной Рады.

«Со второго полугодия 2010 года предлагается упразднить сбор с купли-продажи иностранной валюты, ставка которого в первом полугодии составляет 0,5%», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, пенсионный сбор был введен как временная мера в 1998 году с целью погашения задолженности по выплате пенсий. На протяжении последних лет в законе о Государственном бюджете предусматривалось снижение ставки пенсионного сбора – с 1,5% до 1,3% в 2006 году, с 1,3% до 1% в 2007 году, с 1% до 0,5% в 2008 году и до 0,2% – в 2009 году.

В связи с тем, что на начало этого года госбюджет Украины еще не был принят, Пенсионный фонд (ПФ) направил в Кабинет министров письмо относительно ставки сбора в ПФ с операций купли-продажи безналичной валюты, в котором указывалось, что данный сбор в 2010 году должен составлять 0,5%.

В частности, по мнению ПФ, данное решение основано на том, что Законом «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», ставка сбора с 2008 года устанавливается в размере 0,5%. В то же время, снижение сбора до 0,2% было предусмотрено только в бюджете на 2009 год, таким образом, ставка сбора (0,5%) должна основываться на нормах Закона «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».