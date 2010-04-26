Кабмин планирует осуществить заимствования на 100,26 млрд. грн.

Объем заимствований, предусмотренный государственным бюджетом Украины на 2010 год, составляет 100 млрд. 258 млн. 382,2 тыс. грн.

Согласно дополнению №2 к проекту закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№ 6000 от 23 апреля т.г.), размещенному на сайте Верховной Рады, внутренние заимствования планируются на уровне 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (в т. ч. выпуск ОВГЗ на сумму 47,85 млрд. грн. для прямого финансирования бюджета и 18,34 млрд. грн. – для финансирования стабилизационного фонда), внешние – на уровне 34 млрд. 068 млн. 110,9 тыс. грн. (в т.ч. прямое финансирование бюджета – выпуск облигаций внешнего госзайма – 10,4 млрд. грн., займ Международного валютного фонда – 16 млрд. грн., кредит Всемирного банка – 4 млрд. грн., финансирование проектов развития – кредиты Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития, Японского банка международного сотрудничества (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.

Также сообщается, что на погашение займов в текущем году планируется направить 23 млрд. 796 млн. 216,6 тыс. грн., в т.ч. внутренних – 17 млрд. 061 млн. 988,4 тыс. грн., внешних – 6 млрд. 734 млн. 228,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины передал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», в котором доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., расходы – 323,556 млрд. грн.

Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП).

Предельный размер государственного долга по состоянию на 31 декабря 2010 года установлен на уровне 308,316 млрд. грн.

Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.