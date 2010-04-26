Кабмин планирует дать госгарантии по кредитам на 45 млрд. грн.

Правительство планирует в текущем году предоставить государственные гарантии относительно выполнения долговых обязательств по займам предприятиям государственного сектора экономики на сумму 45 млрд. грн.

Это предусмотрено проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (№6000 от 23 апреля т.г.), размещенном на сайте Верховной Рады.

В частности, в текущем году планируется предоставить госгарантии по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог Украины (по займам, обязательствам по оплате введенных инвесторами в действие объектов и по договорам концессии), и Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу по проведению мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата, а также для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет способствовать развитию экономики Украины, в том числе, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины передал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», в котором доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн.

Расходы госбюджета запланированы на уровне 323,556 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 244,027 млрд. грн.

Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.