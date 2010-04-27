Путин: Потери бюджета РФ от скидки Украине на газ серьезные

Потери бюджета РФ из-за обнуления экспортной пошлины на газ для Украины в текущем году составят $3 млрд., сообщил журналистам премьер-министр РФ Владимир Путин после переговоров с украинским президентом Виктором Януковичем в Киеве, сообщает k2kapital.

"Это ляжет на бюджет России, и в этом году из бюджета выпадет $3 млрд. Это очевидно выпадающие доходы. Серьезные деньги даже для бюджета России, а в будущем году из бюджета выпадет уже $4 млрд", - отметил Путин.

Путин подчеркнул, что этот дефицит правительство намерено погашать из Резервного фонда. Снижение на $100 цены на газ для Украины делалось не за счет Газпрома, а за счет обнуления вывозных пошлин, отметил премьер. В этой связи он отметил, что если украинский бюджет будет сформирован с учетом сниженной цены на газ, то у Украины дефицит бюджета получится ниже, чем у России.