VISA позволит сэкономить

Еврокомиссия может поставить себе в заслугу еще одно облегчение повседневной жизни для европейцев. Вероятно, под ее мягким давлением международный финансовый концерн Visa, подтверждает портал delfi.lv, решил снизить комиссионные для владельцев дебетовых карт при расчетах на территории Европы, сообщает пресс-служба Еврокомиссии, сообщает k2kapital.

«Visa Europe предложила снизить пошлину, которую устанавливает и взимает банк за каждый платеж при помощи дебетной карты, до 0,2%", — отмечает ЕК в официальном пресс-релизе. Новый порядок будет применяться для всех международных сделок в пределах Европейской экономической зоны, в которую входят 27 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

По словам комиссара ЕС по конкуренции Хоакина Альмунии, это решение пойдет на пользу потребителям и розничным торговцам, а также улучшит эффективность платежной системы Европы.

Эти изменения были приняты в контексте мер, которые в апреле предпринял конкурент Visa — компания MasterСard. Они позволят компаниям уменьшить риск наказания за нарушение закона о конкуренции.

В итоге пошлины за международные сделки, как предполагается, снизятся в среднем на 30%, а за сделки на внутреннем рынке отдельных стран ЕС — на 60%.