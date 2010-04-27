Эксперт: украинские банки начинают выходить из кризиса

Украинские банки начинают выходить из кризиса, о чем свидетельствуют их финансовые показатели за первый квартал 2010 года.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она подчеркнула, что крупнейшие банки восстанавливаются, и большинство из них вновь становятся прибыльными за счет получения процентных доходов. Учреждения снизили отчисления в резервы и процентные ставки по депозитам. Причин для ухудшения показателей нет, и банки готовятся к кредитованию со второй половины текущего года.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, это обусловлено тем, что основные убытки уже получены, резервы сформированы, и банки надеются на улучшение показателей. При этом ожидается активизация кредитования. В первую очередь будут кредитоваться предприятия, которые пережили кризис и сформировали положительную кредитную историю, а снижение процентных ставок по депозитам даст возможность снизить кредитные ставки, что позволит получить займы компаниям, которые не могли себе их позволить в прошлом году.