Ювелирные изделия подорожают

В текущем году цены на ювелирные изделия повысятся на 7-10%.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал главный экономист Киевского ювелирного завода Сергей ЛЫСЕНКО.

По его словам, формирование цен на ювелирные изделия в большей степени зависит от цен на основное сырье – золото. По оценкам экспертов, стоимость золота к концу года на мировом рынке может вырасти на 8-10% и достигнуть 1250-1270 долл. за тройскую унцию (на сегодня – 1159 долл.). «Поэтому следует ожидать, что на рынке ювелирных украшений тоже будет рост цен на изделия на 7-10% в течение 2010 года», – отметил С.ЛЫСЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский ювелирный завод" – крупнейший производитель ювелирных изделий в Украине. Предприятие создано в 1936 году.

В ассортименте ювелирных изделий ОАО "Киевский ювелирный завод" насчитывается свыше 5 тысяч наименований.