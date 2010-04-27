Курс доллара в банках прежний – 7,91/7,94 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 26 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках сегодня также без изменений со вчерашнего дня – 10,52/10,63 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,58 грн./евро, по продаже – в пределах 10,59-10,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 26 апреля незначительно изменился и сегодня составляет 0,2650/0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2740 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,52/10,63 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,58 грн./евро, по продаже – в пределах 10,59-10,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 26 апреля незначительно изменился и сегодня составляет 0,2653/0,2724 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 10,40/10,62 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,935 грн., евро – 10,37/10,62 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,885/7,934 грн., евро – 10,52/10,66 грн., рубль – 0,2690/0,2740 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9261, к евро – 10,558358, к российскому рублю – 0,27249.