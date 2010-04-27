В мае начнется аудит финансовых действий Кабмина Тимошенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что в мае в Украину прибудет группа аудиторов для расследования финансовых нарушений предыдущего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в парламенте после ратификации украинско-российского договора и принятия государственного бюджета на 2010-й год.

«Мы надеемся, что уже с начала мая серьезная группа следователей и аудиторов приступит к работе, а расследовать, подчеркиваю – эта стая в своей безнаказанности не имеет себе равных. Они считали, что бюджет и страна отданы им на разграбление», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер уточнил, что в настоящее время правительство ведет переговоры с различными международными организациями, которые специализируются на финансовых расследованиях.

Также премьер-министр обвиняет оппозицию во вранье в связи с намерениями власти Украины передать России ГТС и атомную энергетику.

«Это так называемая оппозиция придумала формулу 450 долларов на 1000 кубометров плюс бесправное кабальное соглашение с Россией. А сейчас полтора месяца новая власть во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ бьется, чтобы отменить это. Кто продал национальные интересы, когда подписали 19 января соглашение о поставке газа в 2009-м году?», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, оппозиция во главе с Ю.ТИМОШЕНКО не способна ни на что кроме вранья. «Ну что еще оппозиция будет делать? Как всегда врать – это ее лучший инструмент. Я даже комментировать эту чепуху не хочу», - подчеркнул он.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что власть на любую силу будет отвечать силовыми действиями. «Мы готовы к диалогу, но диалог должен быть не такой. Мы уже говорили, что на силу, мы можем ответить силой, но никогда первыми эту силу не применим. Но если кто-то попытается действовать с нами на языке силы, то он получит ответ вполне адекватный и жесткий применению силы, которую мы ощутим», - заявил Н.АЗАРОВ.