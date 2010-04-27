Межбанк открытие: доллар 7,9215/7,9270 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9215/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2725/0,2727, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5740/10,5855. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3350/1,3352 (понедельник – 1,3382/1,3384).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.