Эксперт: банки увеличивают предложения по кредитам

Банки постепенно увеличивают предложения по кредитованию населения, что дает надежду на возобновление активного кредитования.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «хотя на рынке кредитования физических лиц относительное затишье, сказать, что рынок замер, нельзя».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, по автокредитам средняя ставка сейчас составляет 26-27% годовых, сроки кредитования на автомобили иностранного производства – 5-7 лет, отечественного – 3-5 года, размер авансового платежа по-прежнему составляет 30% от стоимости автомобиля.

По информации эксперта, по кредитам на потребительские цели условия таковы: под залог недвижимости на срок до 5 лет в размере, не превышающем 50-60% от стоимости залога, в среднем под 30% годовых; под залог депозита на срок действия депозита, под ставку 4-6% годовых к ставке депозита; кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-3 года в размере 3-5 окладов – под реальную ставку 36-45% годовых.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что по ипотечным кредитам условия в настоящее время не меняются: процентная ставка – 23,59-29,4% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования – 1-5 лет с авансовым взносом не менее 30% от стоимости недвижимости.