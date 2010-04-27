Госбюджет в I квартале выполнен с дефицитом 5,5 млрд грн.

Государственный бюджет Украины в I квартале 2010 года (по оперативным данным) выполнен с дефицитом 5,5 млрд. грн. Об этом говорится в сопроводительных документах к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», обнародованных на сайте Верховной Рады.

«По оперативным данным, Государственный бюджет за I квартал 2010 года выполнен с дефицитом в сумме 5,5 млрд. гривень. Общий фонд Госбюджета за январь-март 2010 года был выполнен с дефицитом в размере 6 млрд. грн., что на 1,5 млрд. грн. больше, чем дефицит за I квартал 2009 года», - говорится в документе.

По оперативным данным Государственного казначейства Украины, доходы Госбюджета в І квартале т.г. составили 51,7 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд – 39 млрд. грн.

Кассовые расходы Госбюджета за январь-март 2010 года составляли 57,4 млрд. грн., кассовые расходы общего фонда - 45,1 млрд. грн.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

В проекте документа, полный текст которого был обнародован на сайте парламента за день до принятия, определены доходы Госбюджета на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 323,556 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,027 млрд. грн. Дефицит Госбюджета предлагается установить на уровне 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.