Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,9230/7,9250 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9215/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9230/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2727, к 12:00 цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,0548 (-0,0562).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3350/1,3352, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5740/10,5855, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5800/10,5880.