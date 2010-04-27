Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,9230/7,9250 грн./долл.
12:20, 27 апреля 2010Финансы
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По евро - 10,5800/10,5880 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9215/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9230/7,9250 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2727, к 12:00 цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,0548 (-0,0562).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3350/1,3352, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5740/10,5855, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5800/10,5880.
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