Парламент улучшил условия для иностранных инвесторов

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно кредитования и стимулирования иностранных инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в целом проголосовали 240 народных депутатов из 246 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на устранение неоправданных ограничений в сфере иностранного инвестирования и международного кредитования, которые не отвечают мировой практике.

Законом предусматривается внести изменения в его Заключительные положения, которые направлены на сокращение срока действия (до 1 января 2011 года) ограничений по кредитованию в иностранной валюте. Кроме того, предусмотрено исключение введенных пунктами 8-12 Заключительных положений Закона дополнительных ограничений относительно кредитов (ссуд поворотной финансовой помощи) в иностранной валюте, полученных от нерезидентов, и выполнения обязательств перед иностранными инвесторами.

Законом предусматривается возврат к предыдущим редакциям Закона Украины “О режиме иностранного инвестирования”, то есть отмена усиленного контроля и дополнительных ограничений, как утративших свою актуальность.