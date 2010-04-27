Дивиденды предприятий будут облагать налогами

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” относительно налогообложения дивидендов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого решения проголосовал 241 народный депутат из 244 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Закону Украины “О налогообложении прибыли предприятий”, которыми предусматривается ведение отдельного учета доходов, полученных от юридических лиц, находящихся под их контролем.

Кроме того, предусматривается невключение дивидендов, полученных от нерезидентов-юридичних лиц, кроме нерезидентов, которые имеют оффшорный статус, в состав валового дохода и освобождения от уплаты авансового взноса, в случае выплаты дивидендов в пределах сумм дивидендов, полученных от юридических лиц, которые находятся под контролем юридического лица, осуществляющего выплату.