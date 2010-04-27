Эксперт: в Европе продолжаются проблемы из-за госдолга Греции

В Европе в настоящее время продолжаются проблемы из-за государственного долга Греции.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он сообщил, что доходность греческих еврооблигаций на длинном конце кривой вчера дошла до 10%, что указывает на ухудшение настроений инвесторов, несмотря на постоянные заверения официальных лиц Греции и Европейского Союза, что никакого дефолта и никакой реструктуризации не будет.

По словам К.ЛИТВИНА, инвесторы волнуются, каким образом Греция будет платить по своим долговым обязательствам через 10 лет при дефиците бюджета в 14%. Причем дефицит бюджета показывает тенденции к увеличению. На этом фоне евро находится под сильным давлением, и объем коротких позиций по евро сейчас находится у рекордных уровней.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля страны-члены зоны евро одобрили заявление в поддержку Греции, в котором заявили, в частности, о готовности предоставить Греции до 30 млрд. евро в виде двусторонних кредитов в течение этого года.

Заявлением также предусматривается возможность создания программы помощи, рассчитанной на 3 года.

26 марта лидеры стран-членов зоны евро договорились сформировать пакет помощи Греции совместно с МВФ для поддержки стабильности евро.

Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП. В середине января 2010 года Греция предложила план уменьшения дефицита бюджета, который, в частности, предусматривает уменьшение дефицита в 2010 году на 4% ВВП. Этот план был утвержден Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС 16 февраля 2010 года.