В бюджете-2010 нет социальных обещаний Януковича

Оппозиционное правительство считает принятие провластными парламентскими силами государственного бюджета на 2010 год преступлением против народа Украины. Об этом заявил министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, госбюджет-2010, разработанный правительством Николая АЗАРОВА, является антисоциальным и не выполняет ни одного обещания Виктора ЯНУКОВИЧА перед гражданами. «Мы изучили бюджет-2010 и не нашли в нем ни одного выполнения социальных обещаний, которые В.ЯНУКОВИЧ давал на выборах», - подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, этот бюджет не учитывает честного и полного выполнения закона о повышении социальных стандартов, в соответствии с которым правительство Н.АЗАРОВА раньше обещало пересчитать все заработные платы, все пенсии, все социальные помощи малообеспеченным, льготы и тому подобное.

По словам А.ПАВЛОВСКОГО, в бюджете также заложена намного меньше сумма средств, необходимых для выполнения социальных расходов: «Для выполнения всех социальных обязательств в бюджете необходимо было закладывать на социальные расходы не 22 млрд. грн, а 70 млрд. грн.».

А.ПАВЛОВСКИЙ также отметил, что при детальном изучении бюджета очевидными становятся манипуляции с единой тарифной сеткой: «В бюджете записано, что она должна индексироваться, а каким образом и кто ее будет индексировать, не понятно».

Министр труда и социальной политики оппозиционного правительства напомнил, что согласно закону об оплате труда, заработная плата и должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки должен быть не меньше минимальной зарплаты. Так, например, если сейчас должностной оклад работника первого тарифного разряда рассчитывается с расчета 545 грн. в месяц, в то время, как минимальная зарплата составляет уже 884 грн., а фактический минимальный прожиточный уровень, меньше которого не может быть минимальная заработная плата, по ценам марта составил уже 977 грн.

«Вот за счет этого они не исчисляют все заработные платы с соответствующим коэффициентом по всей пирамиде тарифной сетки, то есть другими словами, это уравниловка, при которой на конец года и уборщица в больнице и квалифицированный врач будут иметь фактически одну заработную плату», - подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ.

Депутат также отметил, что в бюджете не заложено повышение суммы помощи малообеспеченным семьям, а также стипендий; заложена значительно меньше сумма помощи ветеранам войны и участникам боевых действий, чем это предусматривало правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

«Например, ветераны и инвалиды войны получат в пять раз меньше, чем им назначило правительство Ю.ТИМОШЕНКО, в частности эта сумма уменьшена с 5180 до 1000 грн. - это такой подарок к 9 Мая будет ветеранам», - подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ.

По словам министра оппозиционного правительства, в этом бюджете также не предусмотрено повышение вдвое помощи при рождении ребенка, не заложена сумма на выплату помощи семьям на воспитание детей в возрасте от 13 до 18 лет, как во время выборов обещал В.ЯНУКОВИЧ - по 500 грн. на каждую семью. В то же время, предусматривается повышение пенсионного возраста на 5 лет и ограничение выплат работающим пенсионерам.

А.ПАВЛОВСКИЙ сообщил, что оппозиционное правительство разработает соответствующие законопроекты по внесению изменений в бюджет-2010, направленные на улучшение жизни граждан и будет вносить их на рассмотрение Верховной Рады Украины.