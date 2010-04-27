Золото умеренно дорожает

Золото на торгах во вторник незначительно увеличивается в цене на фоне проблемы суверенного долга Греции, которая стимулирует спрос на драгоценный металл как актив-убежище, сообщает агентство Bloomberg.

Июньский фьючерс на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожал менее чем на 0,1% - до 1154,8 доллара за тройскую унцию. Спотовая цена на золото по итогам торгов в Гонконге незначительно снизилась - до 1154,5-1155,5 против 1155-1156 долларов за унцию. Ранее в ходе торгов цена на золото с немедленной поставкой поднималась до 1157 долларов за унцию.

"Стоимость золота повышалась почти до 1160 долларов за унцию на фоне неясной ситуации с финансами Греции, - отмечает аналитик Commerzbank AG Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg). - Таким образом, золото вновь демонстрирует свою привлекательность в качестве актива-убежища".

Валютный рынок во вторник не оказал значительного влияния на динамику стоимости золота. Доллар подорожал к евро до 1,3349 доллара за евро против 1,3368 доллара за евро. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,01% - до 81,48 пункта.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.