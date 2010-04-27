Британский Lloyds вышел на уровень прибыльности

Lloyds Banking Group Plc, крупнейший ипотечный кредитор Великобритании, заявил сегодня о том, что в I квартале 2010 г. он вернулся на уровень прибыльности впервые с 2008 г. на фоне падения количества кредитных невозвратов и улучшения общего состояния экономики, сообщает k2kapital.

Банк отметил значительный рост доходов и процентной маржи в I квартале. "Основываясь на текущих прогнозах и позициях регуляторов, можно предположить, что позитивные тренды будут продолжены - это позволит нам завершить первое полугодие и весь год с прибылью", - отмечается в заявлении банка. Банк еще раз подтвердил свой целевой уровень по прибыли на 2010 г. в размере 2 млрд. фунтов стерлингов ($3,1 млрд.).

В минувшем году убытки банка составили 6,3 млрд. фунтов. Lloyds на 41% принадлежит правительству Великобритании, с помощью которого банковская группа сумела избежать процедуры банкротства.