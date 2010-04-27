Межбанк закрылся ростом доллара

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9215/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9230/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9240/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2727, к закрытию цены снизились до 0,2723/0,2724. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1425 (+0,0315).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3350/1,3352, а к 14:45 понизились до 1,3308/1,3310. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5740/10,5855, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5800/10,5880. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,5440/10,5495.