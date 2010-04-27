Банк «Надра» в I кв. получил 4 млн. прибыли

Банк «Надра» (Киев) в первом квартале 2010 года получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года убыток банка составил 558 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от №74 за 2010 год.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период увеличились на 1% и на 1 апреля 2010 года составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – сократились на 3%, до 24,184 млрд. грн., обязательства – увеличились на 1%, до 24,601 млрд. грн., собственный капитал – на 1%, до 479,059 млн. грн.

Уставный капитал банка на протяжении отчетного периода оставался на уровне 390,363 млн. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

23 декабря 2009 года Кабинет Министров Украины принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». На сегодняшний день этот процесс еще не начался, не было сообщения и об его отмене.