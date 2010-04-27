КМУ увеличил расходы Фонда соцстрахования

Кабинет министров в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" увеличил расходную часть бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 360 млн. грн. без согласования с правлением фонда.

Об этом УНИАН сообщил один из членов правления Фонда соцстрахования.

Согласно закону о Госбюджете-2010 (№6000 от 23 апреля 2010 г.), текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, из бюджета Фонда соцстрахования на случай безработицы предусматривается выделить в 2010 г. 360 млн. грн. на создание новых рабочих мест для обеспечения занятости жителей угледобывающих регионов в порядке, установленном правительством.

Законом о Госбюджете также предусматривается, что «фонд перечисляет областным государственным администрациям данные средства после согласования с ним (правительством – УНИАН) программы на создание новых рабочих мест для обеспечения занятости жителей угледобывающих регионов».

По словам члена правления фонда, пожелавшего остаться неизвестным, такое решение правительства противоречит действующему законодательству. Однако на сегодня данная норма вступила в действие и правление фонда должно собраться для обсуждения возможного сокращения расходной части бюджета фонда для того, чтобы эти средства были выделены на создание рабочих мест, что зафиксировано законом о Госбюджете, поскольку данная статья расходов фонда не предусматривает дотаций из Госбюджета.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада одним голосованием – в первом чтении и в целом – приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».