Евробондам «Укрэксимбанка» присвоены финальные рейтинги

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Biz Finance PLC, имеющих ограниченный регресс на эмитента, на сумму 500 млн. долл. США со ставкой 8,375% и сроком погашения 27 апреля 2015 г., финальный долгосрочный рейтинг «B-» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, облигации используются исключительно для финансирования кредита ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»).

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 62,652 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,834 млрд. грн., обязательства – 45,368 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал – 17,284 млрд. грн.

«Укрэксимбанк» в I квартале увеличил прибыль на 28% – до 9,789 млн. грн.

Прибыль банка в 2009 году составила 21 млн. грн.