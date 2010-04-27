Председателем НС Банка “Киев” избран Рыбак

Председателем наблюдательного совета Банка «Киев» стал Сергей РЫБАК вместо Игоря УМАНСКОГО.

Как сообщили УНИАН в банке, соответствующее решение было принято сегодня в ходе собрания акционеров банка.

Также был изменен весь состав наблюдательного совета, в который вошли: Сергей Рыбак, Виктор КРАВЧЕНКО, Владимир КОЦЮБА, Валентина ЯЩУК, Сергій ЗАЙЧУК, и, независимые директора Дмитрий ЧОРНОБАЙ и Францискус КАЙЛААРС.

На собрании также был утвержден убыток Банка «Киев» за 2009 год в сумме 3,265 млрд. грн.

Согласно предоставленной информации, акционеры поручили наблюдательному совету в ближайшее время принять решения по вопросам определения источника покрытия убытка и формирования состава правления банка.

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году, на сегодня занимает 41 место из 181-го банка по размеру активов и входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 2,864 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,606 млрд. грн., обязательства – 2,091 млрд. грн., уставный капитал – 3,568 млрд. грн., собственный капитал – 773,239 млн. грн.

В I квартале 2010 года убуток банка состави 134,143 млн. грн., в 2009 году – 3,265 млрд. грн.

Банк “Киев” в 2009 году был докапитализирова при участии государства, в результате чего, Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.