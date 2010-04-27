Доллар почти не изменился, евро снизился

Курс НБУ на 28 апреля

Официальный курс НБУ на 28 апреля: 100 USD – 792.5900 грн.; 100 EUR – 1053.3521 грн.; 10 RUR – 2.7272 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 792.5900 (на 27 апреля – 792.6100) 100 EUR – 1053.3521 (на 27 апреля – 1055.8358) 10 RUR – 2.7272 (на 27 апреля – 2.7249)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter