Доллар почти не изменился, евро снизился
19:25, 27 апреля 2010Финансы
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Курс НБУ на 28 апреля
Официальный курс НБУ на 28 апреля: 100 USD – 792.5900 грн.; 100 EUR – 1053.3521 грн.; 10 RUR – 2.7272 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 792.5900 (на 27 апреля – 792.6100)
100 EUR – 1053.3521 (на 27 апреля – 1055.8358)
10 RUR – 2.7272 (на 27 апреля – 2.7249)
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