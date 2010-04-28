S&P понизило рейтинги Греции и Португалии

Агентство Standard & Poor`s накануне понизило суверенный долгосрочный кредитный рейтинг Греции сразу на три отметки - до BB+ с прежнего уровня BBB+ из-за опасений, что ее огромная долговая нагрузка выходит из под контроля. При этом прогноз по рейтингу остается "негативным", что обозначает возможность дальнейшего его сокращения, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Как отмечают эксперты, рейтинг BB+ является первым уровнем "ненадежного" /junk/, спекулятивного статуса /в отличие от рейтинга инвестиционного класса/.

Одновременно, краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции снижен агентством с отметки А-2 до В. Прогноз по нему - также "негативный".

Это понижение рейтингов, заявили в Standard & Poor`s, является "результатом последней оценки политических, экономических и бюджетных вызовов, с которыми сталкивается правительство Греции в своих усилиях придать государственной долговой нагрузке устойчивую нисходящую траекторию".

"Среднесрочные финансовые риски, относящиеся к высокой долговой нагрузке правительства, растут, несмотря на уже значительных размеров планы налогово-бюджетной консолидации правительства", - считают аналитики.

Рейтинг Португалии снижен на две отметки

Агентство Standard & Poor`s понизило рейтинг Португалии на две отметки - до уровня А- /А минус/, сообщило ИТАР-ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Это понижение, как заявили в Standard & Poor`s, связано с усиливающимися сомнениями в отношении того, что Португалия сможет урегулировать проблему своих долгов. Пересмотр рейтингового уровня до отметки А- указывает на то, что Португалия, по мнению экспертов агентства, "сталкивается в возросшими рисками", сказал представитель Standard & Poor`s.