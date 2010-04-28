В бюджет привлечено почти 2,8 млрд. грн.

По результатам сегодняшнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет удалось привлечь (по предварительной информации) 2,786 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 20 октября 2010 - на 246,412 млн. грн. под 11,5% годовых, 30 марта 2011 - на 1,081 млрд. грн; 27 марта 2013 - на 159,2 млн. грн.

Средства в размере 1,299 млрд. грн., полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 27 марта 2013 будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ), своим постановлением № 210, с 1 мая 2010 устанавливает более жесткие условия резервирования для коммерческих банков. В частности, 100% суммы обязательного резервирования должны быть зачислены на отдельный счет регулятора. Кроме этого, документ разрешает банкам зачислять для покрытия обязательных резервов приобретенные ими целевые ОВГЗ Украины, выпущенные с целью привлечения средств для финансирования подготовки к Евро-2012, в размере 100% их номинальной стоимости. (На сегодня разрешается зачислять для покрытия резервов 20% от суммы имеющихся в портфеле банка указанных бумаг).

По информации Нацбанка, в Госбюджет по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в марте 2010 года поступило 8 млрд. 609,7 млн. грн. (С начала года - 13 млрд. 641,79 млн. грн. Всего с начала года НБУ разместил ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации) на общую сумму 20 млрд. 31,79 млн. грн.