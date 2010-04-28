Экономист: в мае возможны колебания валютного курса

В мае возможны небольшие колебания валютного курса, особенно во время посещения Украины миссией Международного валютного фонда (МВФ), когда Национальный банк может осуществить демонстративное «плавание» курса.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Тем не менее, считает он, стабильный обменный курс в Украине сохранится.

А.БЛИНОВ отметил, что во вторник, 27 апреля, украинский валютный рынок продолжал стоять у отметки 7,925 грн./долл. - курса интервенций Нацбанка. На межбанке курс гривни к доллару не изменился. Обменный курс держится на этом уровне с конца марта, подчеркнул экономист.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 апреля, на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9215/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9230/7,9250.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9240/7,9250 грн./долл.