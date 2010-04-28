Бюджетное расписание утвердят до 15 мая

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов до 15 мая утвердить бюджетное расписание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«После подписания Президентом Украины бюджета до 15 мая Министерство финансов должно утвердить бюджетное расписание, а главные распорядители бюджетных средств – внести на утверждение правительства порядки использования бюджетных средств», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что главным требованием для этих документов должно быть экономное и эффективное использование финансовых ресурсов. «Ограниченные бюджетные ресурсы должны быть использованы расчетливо, прозрачно и эффективно. Со второго полугодия мы должны выйти на автоматическое выполнение бюджета», - отметил он.

Н.АЗАРОВ заявил, что в стране впервые за последние годы разработан и принят реалистичный бюджет, который предусматривает повышение социальных стандартов в соответствии с избирательной программой Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла госбюджет на 2010 год 27 апреля.