30 апреля Украина и РФ обсудят вопросы расширения сотрудничества

В пятницу, 30 апреля, на заседании межправительственной украинско-российской комиссии по сотрудничеству будет рассмотрен ряд вопросов по существенному расширению двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что на днях получил от премьер-министра России Владимира ПУТИНА масштабные предложения о сотрудничестве в ядерно-энергетической сфере. И поручил детально отработать эти предложения всем профильным министерствам с тем, чтобы сформировать позицию украинской стороны по этим предложениям к 30 апреля.

Кроме того, Н.АЗАРОВ сообщил, что вчера в ходе телефонного разговора с В.ПУТИНЫМ премьер России озвучил еще ряд предложений о сотрудничестве.

“Глава правительства России Владимир ПУТИН высказал готовность идти еще дальше – инвестировать в украинскую экономику и кредитовать украинские и совместные проекты. Поле для работы у нас огромное. Вся эта работа направлена на ускоренное развитие Украины, создание новых рабочих мест, улучшение условий работы и жизни наших людей”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что 30 мая во время заседания межправительственной комиссии будет обсуждаться вопрос, касающиеся строительства новых и модернизации существующих автомагистралей, в частности, скоростной автострады Москва-Харьков-Симферополь, Москва-Киев, транспортного коридора через Керченский пролив Крым-Кубань и другие.

Также будет рассмотрен вопрос о кооперации в сфере судостроения, в частности, будет обсужден вопрос о размещении российских заказов на украинских судостроительных-судоремонтных заводах.

Также, подчеркнул он, наладить кооперацию необходимо и в сфере авиастроения.

“Комиссия рассмотрит проект совместного производства и реализации на рынках третьих стран самолетов Ан-148, Ан-124, Ан-70, Ан-140”.

По словам Н.АЗАРОВА, также в ходе работы комиссии будет обсужден вопрос о сотрудничестве в сфере высоких технологий, энергосбережении и другие.

“Я прошу все министерства и ведомства, которые привлечены к заседанию межправительственной комиссии, окончательно сверить часы с первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ, чтобы договоренности в ходе заседания были предметными, перспективными и хорошо обоснованными”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, заседание Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии пройдет 30 апреля в России.