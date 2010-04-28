Открытие межбанка: доллар - 7,9220/7,9270 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9220/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2697/0,2699, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4445/10,4555.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3186/1,3188 (вторник - 1,3350/52).

Во вторник, 27 апреля, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.