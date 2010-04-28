Местные органы самоуправления должны утвердить бюджеты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что местные органы самоуправления должны в течение мая утвердить местные бюджеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Местные власти и администраторы местных бюджетов должны позаботиться о том, чтобы доходные части бюджетов наполнялись не за счет налогового давления, а за счет оживления деловой активности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер предупредил местные органы об ответственности за несвоевременное утверждение местных бюджетов.

«В каждом районе, городе, сели люди должны почувствовать, что бюджет общины в кризисных условиях направляется на решение жизненно важных заданий. Я жестко предупреждаю местные органы власти: кто своевременно не утвердит бюджет – не получит ни копейки дотаций и субвенций», - подчеркнул он.