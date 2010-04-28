Пенсионерам и бюджетникам проведут перерасчет выплат с января

Для пенсионеров и работников бюджетной сферы будут проведены все перерасчеты по выплатам с 1 января с учетом вступления в силу с 1 мая текущего года новых размеров социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА.

Он отметил, что средства на эти цели в бюджете заложены.

При этом министр добавил, что недополученные суммы будут выплачиваться постепенно, в течение бюджетного года.

«С 1 мая пенсионеры будут получать пенсии по новому расчету, а в течение бюджетного года им будет возвращена та задолженность, которая возникла с января по апрель», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Законом "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" предусмотрено установление прожиточного минимума на 2010 год в таких размерах: с 1 января – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн. и с 1 декабря – 875 грн.