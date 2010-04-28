Государство сохранит контрольный пакет акций банка «Надра»

Кабинет министров Украины сегодня на заседании отменил постановление предыдущего правительства об отчуждении открытым акционерным обществом «Коммерческий банк «Надра» обязательств по вкладам физических лиц и активов публичному акционерному обществу «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Внесено предложение об участии инвестора и государства (в уставном капитале банка «Надра» - УНИАН). Как будет - это решение правительство на экспертном совете, потом на заседании будет принимать», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Представитель Нацбанка уточнил, что контрольный пакет акций банка «Надра» (50% + 1 акция) останется в государственной собственности.

По его словам, уже есть инвестор, заинтересованный во вхождении в уставный капитал банка. «Есть инвестор. Это иностранная компания, нерезидент, которая зарегистрирована в Австрии, в Вене. Это промышленная группа», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 декабря 2009 года принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк».

10 февраля с.г. Нацбанк продлил действие временной администрации в банке «Надра» на один год - до 9 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года и сегодня входит в группу наибольших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составляли 24,846 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,793 млрд. грн., обязательства – 24,371 млрд. грн., собственный капитал – 474,694 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка были компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).