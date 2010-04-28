Средний курс доллара в банках – 7,91/7,94 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 27 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,40 грн./евро, продажи – на 1% – до 10,53 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,45 грн./евро, по продаже – в пределах 10,49-10,62 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 27 апреля, понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2641 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2717 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2590-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,41 грн./евро, продажи – на 0,9% – до 10,52 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,45 грн./евро, по продаже – в пределах 10,46-10,62 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 27 апреля, немного понизился и сегодня составляет 0,2653/0,2725 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2590-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2709-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,95 грн., евро – 10,43/10,62 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,875/7,932 грн., евро – 10,35/10,60 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,889/7,935 грн., евро – 10,35/10,55 грн., рубль – 0,2670/0,2720 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 28 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,533521 к российскому рублю – 0,27272.