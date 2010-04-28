Интернет-СМИ: Бандурка может снова возглавить налоговую в Харьковской области?

Государственную налоговую администрацию Украины в Харьковской области может возглавить Александр Бандурка, который возглавлял ее в 2003-2005 гг.

Как сообщает информированный источник интернет-ресурса "Forpost", соответственное распоряжение может быть подписано уже в ближайшее время.

В данный момент Государственную налоговую администрацию в Харьковской области возглавляет Станислав Денисюк.

Справка. Бандурка Александр Александрович родился в 1959 году в Днепродзержинске Днепропетровской области. Закончил Омскую высшую школу МВД СССР, по специальности правовед. Начиная с 2003 года работает в системе государственной налоговой службы.

Отец Бандурки А.А. - Бандурка Александр Маркович, в данный момент является исполняющим обязанности ректора Харьковского национального университета внутренних дел.