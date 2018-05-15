«Вредные» привычки дорожают: акциз на табак, сигареты и бензин повысят…

По устоявшейся украинской традиции, принятие госбюджета зачастую сопровождается повышением налогов. Такие действия власти хоть и огорчают, но совершенно логичны. Бюджет-2010, как и его предшественники, не без проблем – его доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., расходы - 323,556 млрд. грн. Совсем не трудно подсчитать дефицит. Вот его и будем всем миром сокращать. Нельзя сказать, что рост налогов в этот раз особо существенен, но ставки акцизов все-таки будут чувствительными для населения. Между тем, доля акцизов в доходной части госбюджета небольшая - около 7-8%. Подорожание коснется, в том числе, пива, алкоголя и табака, пусть и не первой необходимости товар, но и не последней… Правда, правительство (в утешение) обещает ввести мораторий на дальнейшее повышение акцизов на алкогольные напитки, этиловый спирт и табачные изделия до 1 января 2012 года (законопроект №6337 от 26 апреля 2010 года). А теперь все по порядку…

Почем пиво пенное?

С учетом приближения теплых деньков сначала поговорим о народном любимчике, в какой-то степени благодаря рекламе, супер-тонизирующем напитке – пиве. Кабмин предлагает повысить акцизную ставку на этот продукт на 23% – с 0,60 до 0,74 грн. за 1 л. Вроде, рост не велик, но мы же знаем, что пусть не на столько, но пивовары тоже поднимут цену на свой товар.

Кстати, в отличие от производителей, ряд экспертов настоятельно рекомендовал правительству «заняться» пивом. Так, в докладе Национальной академии наук «Новый курс Украины: реформы 2010-2015 годов» с целью увеличения источников наполнения Государственного и местных бюджетов предлагается ввести дифференцированный акциз на пиво, в зависимости от содержания алкоголя, и признать его алкогольным напитком. Разговоры об этом ведутся, а дыма, как известно, без огня не бывает…

Не к вину, а к водке тяготим...

О вреде алкоголизма говорили и говорят. Теперь самое время имеющим вредные привычки заняться «самолечением». Причем, Кабмин настоятельно «рекомендует». Больше всего ставки акциза вырастут на натуральные виноградные вина – в 10 раз, с 0,01 до 0,1 грн./л. Чуть меньше на крепленые вина (кроме марочных) – с 0,5 грн./л до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта, а на марочные вина – в 5,8 раза, с 0,5 до 2,90 грн./л. Акциз на игристые вина предлагается повысить на 16% – с 2,5 до 2,9 грн./л.

Странно, но к крепким горячительным напиткам правительство решило проявить либерализм. Так, предлагается повысить акциз на водку – на 15,9%, с 34 до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта, а акциз на коньяк – повысить до уровня водки, но ставка акциза для коньяка с 1 июля 2010 года до 1 января 2011 года увеличивается лишь на 21% – до 17 грн. Вроде немного, но и не мало, если учесть, сколько из этого спирта можно произвести водки и почем продать…

Давай закурим, товарищ, но по одной...

Как известно, курение вредно для здоровья, о чем нас постоянно предупреждает Минздрав. После активной «подключки» власти к антитабачной кампании, повышение акцизов на табак стало традицией. Сразу успокоим поклонников сигарет без фильтра - акциз на них не собираются повышать. Как и раньше, он составит 40,25 грн. за 1000 штук. А вот любителей иного вида курения спешим расстроить - ставки акцизного сбора на сигареты с фильтром по адвалорной составляющей вырастут с 20% до 25%, по специфической – с 69 до 90 грн. за 1000 штук. При этом минимальный акциз увеличивается со 115 до 150 грн. за 1000 штук. На сигары и сигарилы адвалорная составляющая отменена, при этом специфическая ставка установлена на уровне 140 грн. за 1 кг вместо 69 грн. за 100 штук. Предполагается, что новые ставки акциза на сигареты вступят в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования данного закона.

Так что «буржуазным» элементам привычка коротать время за сигарой со стаканом виски теперь обойдется в кругленькую сумму, которую направят «спасать» бюджет, лишь бы у нее это получилось...

Стоит отметить, что в данном вопросе, как и в предыдущем, мнения экспертов и производителей не совпадают. К примеру, консультант экспертного совета межфракционного объединения „За духовность, нравственность и здоровье Украины” Олег Ивченко считает, что предложение Кабинета министров повысить акциз на табачные изделия найдет поддержку в стенах парламента. „Как известно из опыта повышения акциза на сигареты в течение последних двух лет, государство гарантировано получит дополнительные миллиарды. Сигареты не могут стоить дешевле бананов. Поэтому повышение акцизов, как минимум, до 2,5 грн. с пачки – абсолютно правильный шаг, который найдет поддержку и коалиции, и оппозиции”, - подчеркивает он.

Не в железного коня корм...

А теперь об особенно интересных затеях. Подорожает и бензин. Акциз на самые популярные марки намерены поднять на 56% - до 172 евро за 1000 л топлива. Исключение составят только элитные марки с октановым числом 98 и более, для них акциз будет на уровне 200 евро за 1000 л.

Некоторые, конечно, обрадуются – число машин на дорогах сократится, пробок станет меньше. Скорее всего, нет, как и бутылок на веселом праздничном столе и курцов после выпитой рюмки на балконе. Нас, украинцев, уже ничем не испугаешь…

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)